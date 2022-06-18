Передбачається змінити назви станцій: "Берестейська", "Площа Льва Толстого", "Героїв Дніпра", "Мінська" та "Дружби народів".

У Київській міській раді зареєстровано проект рішення про перейменування п’яти станцій столичного метрополітену, назви яких пов'язані з Російською Федерацією або її союзниками (сателітами).

Відповідний документ оприлюднено на сайті Київради.

"Перейменувати станції Київського метрополітену: станція "Берестейська" на станцію "Бучанська", станція "Площа Льва Толстого" на станцію "Василя Стуса", станцію "Героїв Дніпра" на станцію "Героїв України", станцію "Мінська" на станцію "Варшавська", станцію "Дружби народів" на станцію "Ботанічна", - йдеться у проекті рішення.

Як зазначається у пояснювальній записці, у рейтинговому електронному голосуванні щодо запропонованих назв для станцій метрополітену свою позицію висловили 170 646 користувачів.

Реалізація проекту передбачає фінансування за рахунок коштів бюджету Києва. Орієнтовна вартість перейменування станції та лінії метрополітену складає 2 302 тис. грн. Сюди входять витрати, зокрема на заміну текстового наповнення, назву станції, яка буде розташована на колійних стінах та на входах/виходах, загальні схеми, лінійні схеми.

"Прийняття рішення сприятиме демократизації українського суспільства. Дасть змогу перейменувати станції Київського метрополітену з метою популяризації видатних фактів історії України, формування історичної свідомості Українського народу", - сказано в пояснювальній записці.

Нагадаємо, раніше у Києві декомунізували Арку Дружби народів. Відтепер це – Арка Свободи українського народу.

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