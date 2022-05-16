У разі повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься.

Для використання підземних станцій метро в якості бомбосховища у разі повітряної тривоги треба пройти через турнікети ручного контролю біля контролера.

Про це повідомляє офіційний Телеграм-канал Київської міської державної адміністрації.

У разі повітряної тривоги рух наземною ділянкою червоної лінії призупинятиметься. Також не курсують потяги зеленої лінії через Південний міст.

Нагадуємо, відсьогодні у громадському транспорті столиці відновлено електронну систему оплати за проїзд.

Метрополітен для перевезень пасажирів працює з 6:00 до 22:00. Інтервал руху наземного транспорту скорочено до 10-12 хвилин. Перелік актуальних маршрутів доступний за посиланням. Вже відновила роботу станція метро "Кловська".

Вас також можуть зацікавити новини: