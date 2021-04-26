За словами міністра охорони здоров'я, найбільше щеплень зафіксовано у Харківській, Рівненській та Київській областях.

Минулої доби від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 1 тис. 114 осіб

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

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За словами міністра, найбільше щеплень зафіксовано у Харківській (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях. У Києві, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях щеплень не проводилося (0).

Вакцинація здійснювалася 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 528 тис. 030 осіб. Разом з тим, у світі вакциновано уже понад 1,012 млрд осіб.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 уже записалися 492 тис. 494 особи.

Вакцинація в Україні: що відомо

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Автор: Наталя Нічишина