Минулої доби від коронавірусної хвороби COVID-19 отримали щеплення 1 тис. 114 осіб
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.
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За словами міністра, найбільше щеплень зафіксовано у Харківській (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях. У Києві, Донецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Чернігівській областях щеплень не проводилося (0).
Вакцинація здійснювалася 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами щеплення.
Від початку вакцинальної кампанії було щеплено 528 тис. 030 осіб. Разом з тим, у світі вакциновано уже понад 1,012 млрд осіб.
До листа очікування вакцинації від COVID-19 уже записалися 492 тис. 494 особи.
Вакцинація в Україні: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.
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