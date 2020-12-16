16 грудня першим глядачам нового кінозалу Onyx покажуть прем’єру блокбастеру «Чудо жінка: 1984».

У столичному ТРЦ «Аладдін» у листопаді розпочав роботу перший кінотеатр майбутнього від нової української мережі Miromax, що використовує унікальну LED-технологію Samsung Onyx.

Як зазначають у прес-службі Samsung Electronics Україна, унікальність закладу полягає в революційній кінотехнології Samsung Onyx, аналогів якої немає в Україні та світі, а також у сміливих організаційних рішеннях: максимальна автоматизація обслуговування, ультрасучасний дизайн, додаткові зали та ще низка переваг.

На відміну від звичайних кінотеатрів, що застосовують проектори, у залі Onyx завдяки технології Samsung Onyx зображення виводитиметься безпосередньо на екран, при цьому забезпечуючи кращу якість, чіткість та яскравість картинки. Водночас, оскільки зникає потреба у створенні окремих приміщень для трансляції, залишається більше простору для глядачів: додаткові ряди й навіть зали, пояснюють представники компанії.

Наразі лише в деяких країнах світу, таких як США, Китай та Німеччина, відкрилися окремі кінотеатри на основі технології Samsung Onyx, тож Miromax стане першим таким об’єктом не лише в Україні, а й у Східній Європі.

«Ми надзвичайно раді реалізувати такий масштабний проект в Україні, адже технології Samsung Onyx є найпередовішими у галузі. Відчуваючи необхідність змінити застарілі системи на базі проекторів, які були стандартом для галузі протягом останніх 120 років, Samsung запропонувала глядачам найсучасніші технології, що за рівнем графіки здатні втілити кінематографічні образи майбутнього. Така нова технологія на базі Cinema LED має назву «Онікс» (Onyx). Натхненний образом однойменного дорогоцінного каміння, бренд Samsung Onyx натякає на здатність демонструвати картинку з натуральними глибокими чорними кольорами та пропонувати глядачам більш потужний, привабливий та виразний контент», – зазначив керівник напрямку B2B компанії Samsung Electronics Україна Юрій Тараганський.

Переваги нової технології Onyx:

• Справжні чорні кольори для насиченого деталями та яскравого зображення

• Підтримка HDR для високої яскравості зображення навіть при тьмяному освітленні

• Ідеальна точність відтворення кольору для широкого діапазону відтінків навіть при піковій або майже піковій яскравості

• Однорідність контенту та рівномірне відображення усіх деталей та тонкощів, які, в іншому випадку, можуть бути відтворені не чітко або приховані на стандартних типах кіноекранів або при перегляді вдома

Важливу роль у реалізації цього проекту відіграє і місце розміщення Miromax – ТРЦ «Аладдін», який розташований поруч із метро у людному районі столиці, що має привабити до кінотеатру його цільову аудиторію: прогресивну молодь і сім’ї з дітьми.

«Ми обрали саме ТРЦ «Аладдін» для започаткування нової мережі та впровадження нової кінотехнології, оскільки Позняки – це найбільш густонаселений район міста, в якому мешкають молоді та активні глядачі, небайдужі як до кіно, так і до сучасних технологій. Окрім нової кінотехнології, ми презентуємо й нові стандарти обслуговування. Водночас ціну на квитки плануємо тримати у звичних для постійних глядачів межах – від 80 до 200 грн», – говорить керівник Miromax Анатолій Базильчук.

«При виборі партнера для відкриття кінотеатру у нашому ТРЦ, ми враховували набір критеріїв: концепція кінотеатру, наявність інноваційних технологій, цінова категорія та комерційні умови. Технології, що були нам презентовані, дають всі підстави сподіватися, що кінотеатр Miromax стане улюбленим місцем відпочинку місцевих жителів. В сучасному мегаполісі не може не бути сучасних об’єктів. Цей кінотеатр віповідає всім вимогам», – додала комерційний директор компанії Dragon Capital Property Management Наталія Кравець.

Вже с 16 грудня зал Onyx у новому кінотеатр мережі Miromax у ТРЦ «Аладдін» прийматиме перших відвідувачів, яким покажуть прем’єру блокбастеру «Чудо жінка: 1984».

Водночас у зв’язку з пандемією коронавірусу кінотеатром вживаються суворі застережні заходи, щоб відвідування Miromax було комфортним та безпечним для глядачів.

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Автор: УНІАН