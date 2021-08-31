Скарги до різних інстанцій не допомагають.

В Дарницькому районі столиці мешканців однієї з багатоповерхівок тероризує сусідка, збираючи у квартирі сміття, розмножуючи тарганів та виливаючи з вікон нечистоти.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жінка живе на третьому поверсі одна. Агресію за нею сусіди стали помічати півроку тому - вона почала збирати вдома сміття, частину - викидає на вулицю.

"Влітку почався нестерпний запах і полізли таргани", - каже Олександр, вже колишній сусід жінки. Те, що відбувається, він називає сусідським терором і каже, що через це довелося переїхати.

Юлія, на яку скаржаться люди, з журналістами говорити не хоче. Проте на голову оператору кидає тарганів. У самій квартирі пакетами зі сміттям забарикадовані двері, обдерті стіни й пліснява. На жінку скаржилися всюди: в ЖЕК, "Київгаз", поліцію, районній та міській владі та депутатам. Реакції немає.

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Фахівці пояснюють, що проблему полягає у відсутності законодавчого механізму: що робити в таких ситуаціях - невідомо. Зайти до такої квартири можна лише тоді, коли поведінка такого сусіда загрожує життю інших.

Правоохоронці ж кажуть, що для реагування потребують судового рішення.

"Нам необхідно звертатися до суду, щоб суд визначав лікарську комісію. Тоді, за результатам комісії, визначати, які розлади, чи є вона дієздатною", - пояснив керівник дільничих Дарницького управління поліції Києва Максим Сокол.

Під проблемним будинком чергують люди, бо не можуть миритися з сусідкою. В дні, коли вона виходить на вулицю, викликають правоохоронців, ті - медиків. На три дні її вивозять до психлікарні на три дні для обстеження. Проте сусіди впевнені, що жінка знову повернеться додому й вже готують нову скаргу до суду.

Автор: Юрій Годован