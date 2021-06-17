У квартирі 81-річного киянина серед накопиченого роками сміття виявили снаряд.
Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, учора ввечері патрульні отримали виклик на вулицю Петра Запорожця.
"Громадянин повідомив, що доглядає за літнім чоловіком, який впродовж багатьох років зносить у квартиру і зберігає різні речі. Заявник вирішив навести лад у помешканні та налякався, коли серед сміття виявив предмет, схожий на снаряд", - йдеться у повідомленні.
Патрульні поспілкувалися з 81-річним власником квартири, але він так і не зміг пригадати де і коли знайшов предмет.
Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Дніпровського управління поліції та вибухотехніків.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- На Одещині до 10 років ув'язнення засуджено чоловіка, який кинув гранату в трьох гостей
- Аваков виступив проти легалізації вогнепальної зброї в Україні
- На Харківщині виявили схрон зі зброєю російського виробництва
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram