Власник квартири не зміг пригадати де і коли знайшов предмет.

У квартирі 81-річного киянина серед накопиченого роками сміття виявили снаряд.

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України, учора ввечері патрульні отримали виклик на вулицю Петра Запорожця.

"Громадянин повідомив, що доглядає за літнім чоловіком, який впродовж багатьох років зносить у квартиру і зберігає різні речі. Заявник вирішив навести лад у помешканні та налякався, коли серед сміття виявив предмет, схожий на снаряд", - йдеться у повідомленні.

Патрульні поспілкувалися з 81-річним власником квартири, але він так і не зміг пригадати де і коли знайшов предмет.

Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу Дніпровського управління поліції та вибухотехніків.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька