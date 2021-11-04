Батько однієї з дівчат захотів вирішити питання мирно й разом із порушницею й дружиною відмили вагон.

У Кривому Розі троє 11-річних дівчат розмалювали вагон трамваю комунального підприємства "Швидкісний трамвай".

Неповнолітніх вандалів спіймала охорона й викликала поліцію та батьків, йдеться в повідомленні Дмитра Солов'я у Facebook-групі "Транспорт Кривого Рогу".

Читайте такожУ Києві вандали понівечили пам'ятник "Їжачок у тумані": скульптуру виламали "з м'ясом" (фото)

Правоохоронці склали щодо дівчат відповідні протоколи, однак батько однієї з дівчат захотів вирішити питання мирно й разом із порушницею й дружиною відмили вагон.

"Думаю дівчина запам'ятає це надовго. У відношенні інших двох дівчат підприємство буде вчиняти подальші дії щодо притягнення батьків до відповідальності й стягнення заподіяної шкоду підприємству", - написав Соловей.

Як зазначає ТСН, на КП "Швидкісний трамвай" у Кривому Розі останнім часом активно борються з малолітніми вандалами, "творчість" яких коштує батькам кілька тисяч гривень. Зокрема, нещодавно підприємство виграло суд за позовом про відшкодування збитків, і з батьків "юного художника" стягли 3402 гривень матеріальної шкоди.

Як повідомляв УНІАН, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує карати вандалів, які псують майно міста, різками посеред площі. "Я думаю, хуліганів треба покарати... Взагалі я б до Кримінального кодексу вніс зміни – щоб одним із видів покарання було надавати буків по голій сраці серед площі... Здається, це було б найефективніше!", - вважає Марцінків.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Олександр Топчій