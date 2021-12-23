П'ятикласниця провалилася у крижану воду на ставку.

У Кропивницькому лікар врятував школярку з-під криги.

Про це розповіли у прес-службі ГУ ДСНС в області.

За словами рятувальників, сьогодні, 23 грудня, п'ятикласниця провалилася під кригу на ставку в мікрорайоні Озерна Балка біля Гімназії новітніх технологій навчання. Приблизно о 14:00 до закладу прибігла інша школярка та розповіла про дівчинку в біді.

У гімназії саме був лікар та громадсько-політичний діяч Костянтин Яриніч.

"Він миттєво зорієнтувався, попросив мотузку та кинувся на порятунок. Працівники закладу в цей час викликали служби екстреного реагування. Костянтин, знявши одяг, по кризі підповз до дитини та почав витягувати. Рятувальники, що оперативно прибули на місце події, допомогли вилучити дитину на берег. Дитину-п’ятикласницю зігріли у гімназії та заспокоїли до прибуття медиків, які транспортували її у задовільному стані до дитячої обласної лікарні", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники просять батьків і педагогів слідкувати за дозвіллям дітей, навчати їх правил безпеки та за жодних обставин не дозволяти ходити на водойми.

Костянтин Яриніч відомий тим, що працював головним лікарем Кіровоградського обласного онкологічного диспансеру, був депутатом Кіровоградської обласної ради та народним депутатом Ради восьмого скликання від "Блоку Петра Порошенка". За інформацією "Наші гроші", був серед 54 народних депутатів, які не задекларували свій бізнес у деклараціях за 2014 рік.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві чоловік заліз у холодну воду і врятував дівчинку, яка провалилася під кригу. А на Харківщині дитина втопилася, рятуючи собаку.

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