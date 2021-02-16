Хлопчик забіг на 100 м від берега і провалився у крижану воду.

У Скадовську рятувальники дістали з-під криги дитину.

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14 лютого о 13:25 рятувальникам повідомили, що на центральному пляжі міста під кригу провалилась дитина. За лічені хвилини черговий підрозділ прибув на місце події.

Один з рятувальників обв’язав підлітка мотузкою, а інші почали тягнути з крижаної води. Хлопця передали до карети швидкої допомоги.

З'ясувалось, що дитина і батьки прогулювались по центральній набережній міста. Хлопчик забіг на 100 м від берега, де лід був надто тонким і провалився у крижану воду.

Хлопчик знаходиться у дитячому відділенні Скадовської лікарні у задовільному стані.

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Автор: УНІАН