У Скадовську рятувальники дістали з-під криги дитину.
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14 лютого о 13:25 рятувальникам повідомили, що на центральному пляжі міста під кригу провалилась дитина. За лічені хвилини черговий підрозділ прибув на місце події.
Один з рятувальників обв’язав підлітка мотузкою, а інші почали тягнути з крижаної води. Хлопця передали до карети швидкої допомоги.
З'ясувалось, що дитина і батьки прогулювались по центральній набережній міста. Хлопчик забіг на 100 м від берега, де лід був надто тонким і провалився у крижану воду.
Хлопчик знаходиться у дитячому відділенні Скадовської лікарні у задовільному стані.
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