Загиблий хлопчик навчався у 9-му класі.

У с. Кучерівка Куп’янського району Харківської області під час спроби врятувати собаку, який вибіг на кригу, потонув 15-річний школяр.

Про це повідомляється у щодобовому зведенні Департаменту цивільного захисту Харківської облдержадміністрації про оперативну обстановку в області.

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Зазначається, що 24 березня близько 10:00 у місцевому ставку провалився під кригу і потонув 15-річний хлопчик (учень 9-го класу).

За свідченнями очевидців, хлопчик намагався врятувати собаку, який вибіг на кригу.

Тіло загиблого було піднято з води о 17:30 працівниками обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.

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Автор: Світлана Макринська