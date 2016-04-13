У БПП кажуть, що на посаду очільника МОЗ розглядалося кілька кандидатур, зокрема депутат Яриніч

Як передає кореспондент УНІАН, про це Пацкан сказав у коментарі журналістам перед початком засідання фракцій “Народного фронту” та “Блоку Петра Порошенка”, відповідаючи на запитання щодо того, чи можливе голосування за склад уряду без кандидатури до МОЗу.

Депутат зазначив, що до цього міністерства є кілька кандидатур. “Наприклад, наш колега Яриніч — пропонувалося цьому народному депутату. Він є фахівець у цій галузі. Був представник з теперішнього МОЗу, який очолює, якщо не помиляюся, секретаріат МОЗ... Він колишній керівник Жовтневої лікарні”, - сказав депутат.

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Водночас, за його словами, до цієї кандидатури було багато питань, адже він “під час Майдану був керівником цієї лікарні, і я особисто, і низка колег були там і бачили деякі дії, які нас зараз не спонукають до цього голосування”.

У свою чергу депутат від БПП Олександр Бригинець, говорячи про посаду міністра охорони здоров'я, висловив думку, що не бачить “величезної трагедії, якщо якогось одного міністра не буде”.

“Кабміни іноді працюють в різних країнах і без міністрів, і без прем'єр-міністрів, і багато без чого”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, лідер фракції “Блоку Петра Порошенка” Юрій Луценко повідомив, що кандидатура на посаду міністра охорони здоров'я не подавалася й досі не узгоджена.