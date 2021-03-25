Чоловік опинився поруч, коли дівчина провалилася під лід, і поліз її витягати.

У Києві чоловік заліз у холодну воду і врятував дівчинку, яка провалилася під кригу.

Читайте такожНа Харківщині дитина втопилася, рятуючи собакуЗа інформацією ДСНС, сьогодні, 25 березня, рятувальники отримали інформацію, що на вул. Прирічна, 27а людина провалилася під лід.

"На місце події було негайно направлено рятувальників 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На щастя, в той самий час поруч був чоловік, який побачивши, як дівчина провалилась під лід, поспішив їй на допомогу. Чоловіка не злякала холодна вода, тому він без вагань поліз у воду", - розповіли у службі.

Рятувальникам не вдалося поспілкуватися з чоловіком: він зазначив, що героїчним свій вчинок не вважає.

"Ми лише знаємо, що звати героя Тарас Чухлиб. Потерпілу неушкодженою, але з ознаками переохолодження було передано медикам, її життю нічого не загрожує", - додали в ДСНС і попросили громадян не виходити на лід, адже наслідки можуть бути трагічними.

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Автор: Катерина Комолова