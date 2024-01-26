Чоловік був колишнім спортсменом і постійним відвідувачем "Локомотиву".

У лікарні помер постраждалий внаслідок ракетного удару по спорткомплексу "Локомотив" у Києві 23 січня. Про це повідомляє ФК "Локомотив" у Facebook.

"Трагічна звістка надійшла сьогодні ввечері. Внаслідок терористичного російського ракетного удару по "Локомотиву" 23 січня, нажаль загинув один із постраждалих, Михайло Донський, що перебував у важкому стані, у комі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за словами, знайомих, чоловік був колишнім спортсменом з пауерліфтингу. Він разом з родиною був постійним відвідувачем "Локомотиву" і поціновувачем футболу.

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Ракетний обстріл Києва 23 січня

Як повідомляв УНІАН, 23 січня, російські загарбники масовано атакували Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ворожий вогонь потрапив і Київ. Згодом у КМДА розповіли перші деталі щодо удару по столиці. Там повідомили, що пошкоджено, зокрема, житлові будинки, а також спорткомлекс "Локомотив".

Також повідомлялось, що внаслідок російської ракетної атаки по столиці є 20 постраждалих, із них 13 – госпіталізовані, в тому числі троє дітей. Одному 13-річному хлопцю та шістьом дорослим постраждалим медики надали допомогу на місці. Одну жінку реанімували. Вона в тяжкому стані в реанімаційному відділенні, проте жива.

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