На поховання Парубія прибули сотні людей.

У Львові проходить чин похорону народного депутата Андрія Парубія.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, о 12.00 розпочалася заупокійна літургія у Соборі святого Юра. Орієнтовно о 13:30 на площі Ринок, біля Ратуші, відбудеться загальноміська церемонія прощання. Поховають політика на Личаківському цвинтарі.

До собору прибули народні депутати від партії "Європейська солідарність", зокрема, Петро Порошенко, колишні високопосадовці Арсеній Яценюк, Юрій Луценко, Олександр Турчинов, представники "Самооборони Майдану", небайдужі львів’яни.

Відео дня

Також на церемонії присутнє керівництво Верховної Ради. До собору прибула лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Вбивство Андрія Парубія – деталі

30 серпня у Львові людина, що замаскувалась під кур’єра, застрелила народного депутата від фракції "Європейська солідарність", колишнього спікера Верховної Ради та провідника Майдану Андрія Парубія.

За підозрою у вбивстві політика правоохоронці затримали на Хмельниччині 52-річного львів’янина. За їхніми даними, злочин ретельно готувався протягом кількох місяців, ймовірно, вбивцю інструктували інші особи.

Затриманому повідомлено про підозру в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

За даними ЗМІ, підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному і підтвердив контакти з РФ. Повідомляється, що росіяни вийшли на виконавця, коли той намагався знайти зниклого безвісти сина-військового.

Вас також можуть зацікавити новини: