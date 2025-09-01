Його підозрюють в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

52-річному львів'янину, затриманому у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія, повідомлено про підозру.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора України, підозру особисто підписав керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет.

"Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія. Вона ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії затриманого кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Наразі з підозрюваним тривають слідчі дії. Проводяться обшуки за місцями його проживання і перебування.

Окрім того, готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Деталі вбивства Андрія Парубія

30 серпня у Львові вбили народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

1 вересня у поліції заявили про затримання підозрюваного у вбивстві. За даними правоохоронців, він тривалий час готувався та стежив за Парубієм. У день вбивства зловмисник замаскувався під кур’єра і вистрілив у політика вісім разів. Після скоєння злочину перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині.

За словами очільника Нацполіції Івана Вигівського, цей злочин не випадковий, у ньому є російський слід.

