Дівчина перебігала дорогу у невстановленому місці.

У Львові суд визнав винною студентку, яку збила маршрутка.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожНа Львівщині потяг протаранив маршрутку: є постраждалі (фото)Зазначається, що дівчина перебігала дорогу у невстановленому місці, а водій не встиг загальмувати. Згідно з рішенням суду тепер вона має сплатити штраф.

«Перебігати дорогу у невстановленому місці забороняється. Відповідно до цього особу можна спокійно притягнути до адміністративної відповідальності», – зазначив прес-секретар Галицького районного суду Львова Павло Береза.

Після аварії медики діагностували забої у студентки. Потерпіла спілкуватися з журналістами не схотіла, і на судові засідання вона не ходила.

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Автор: УНІАН