Тепер віряни лишилися без церкви, яку самі ж і збудували.

У Львові священник храму на Левандівці таємно приватизував його та переписав на свою дочку, а земельну ділянку при церкві оформив в іпотеку на свого зятя.

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Про це йдеться у сюжеті каналу NTA. зазначається, що тепер віряни лишилися без церкви, яку самі ж і збудували. Священник оголосив церкву приватною власністю і встановив нові замки.

Стверджується, що священник таємно приватизував храм ще у 2009 році. Віряни дізнались про це випадково, під час переходу церкви у ПЦУ, коли потрібно було перереєструвати святиню.

Святий отець-приватизатор відмовляється коментувати ситуацію журналістам. Щонеділі він проводить у храмі службу для десятка людей, що підтримали його дії. Усі ж інші разом з новим священником змушені навіть взимку молитись на вулиці.

Між тим громада вже звернулась до суду, щоб визнати документ купівлі-продажу церкви недійсним. Тим часом правоохоронці проводять досудове розслідування та вже порушили кримінальну справу за статтею "шахрайство".

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Автор: УНІАН