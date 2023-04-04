Мер наголосив, що доля деяких будівель Московського патріархату вже вирішена, але в окремих випадках усе складно.

Львівська влада взялася за майно УПЦ Московського патріархату у місті. Зокрема, одне з приміщень вже вирішили повернути на міський баланс.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, приміщення УПЦ МП на вулиці Пекарській будуть прийняті на баланс міста. Там розвиватимуть систему реабілітації.

Крім того, Садовий прокоментував нещодавній скандал навколо самобуду на Сихові, який УПЦ МП називає "Свято-Володимирською церквою". За словами мера, його демонтують найближчим часом.

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"Прийняли першу ухвалу щодо передачі земельної ділянки Православній церкві України. Вона належатиме громаді", - зазначив Садовий.

Крім того, очільник міста прокоментував ситуацію щодо храму на вулиці Бобанича. За словами Садового, там ситуація складніша.

"Майно належить релігійній громаді, яка на словах відрікається від МП. Тому тут є два варіанти: офіційно стати Українською церквою, або ж пройти процес націоналізації. Всі необхідні для цього документи вже підготовлено", - зазначив мер.

Останні скандали з УПЦ МП

Сьогодні в центрі гучного скандалу з УПЦ МП опинився Львів. Зокрема, парафіяни УПЦ Московського патріархату намагалися зірвати пікет поблизу Свято-Володимирської церкви у Сихівському районі міста, але несподівано "вибухнула" антиукраїнськими заявами про війну, розв'язану Росією.

Крім того, нещодавно у Хмельницькому священники УПЦ МП побили військового, який отримав поранення на фронті.

Чоловік запитав, скільки має загинути українців, щоб люди перестали відвідувати храми Московського патріархату. Попи повалили бійця додолу, заламали руки і вивели з храму. Пізніше приїхали поліцейські, які затримали військового.

Потім у селищі Іршанськ в Житомирській області трапився інцидент за участю священика УПЦ МП. Він застосував фізичну силу до двох хлопчиків з прапорами України. Духівник вдарив першого по голові і штовхнув другого.

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