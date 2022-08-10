За словами радника мера Маріуполя, схоже, що росіяни перекидають системи ППО ближче до лінії фронту.

В окупованому Маріуполі зафіксували рух російськох військової техніки.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зокрема, вчора, 9 серпня, через місто у напрямку Донецька проїхали чотири тягачи навантажені пусковими установками С300 з позначками "V".

"Оскількі немає підтвердження ввозу цих установок в Маріуполь цього дня, схоже на перекидання системи ППО ближче до лінії фронту", - повідомив Андрющенко.

Нагадаємо, за даними Генштабу, ворог продовжує нарощувати систему протиповітряної оборони у прикордонних з Україною областях Білорусі.

Раніше в Держприкордонслужбі заявили, що загроза вторгнення окупантів в Україну з боку Білорусі залишається. Тому Збройні сили України спільно з прикордонниками постійно відстежують ситуацію і зміцнюють кордони.

Тим часом білорусь повідомила про початок військових навчань зі стрільбами. Навчання пройдуть з 9 по 25 серпня 2022 року. До навчань планують залучити особовий склад та озброєння, військову та спеціальну техніку військ ППО й радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти "Військова академія Республіки Білорусь".

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