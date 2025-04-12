На думку заступник керівника Офісу президента, Україні варто вивчити досвід Ізраїлю.

Якщо громадянин України претендує на те, щоб мати від держави посаду, освіту чи отримувати виплати з держбюджету, він повинен служити в армії. Таку думку заступник керівника Офісу президента Павло Паліса висловив в інтерв’ю Bihus.Info.

Він наголосив, що "все (напад РФ, - ред.) може повторитися, якщо ми не будемо достатньо сильні", а для того, щоб бути достатньо сильними і не мати "нюансів із залученням громадян до війська", треба, щоб у громадян "було чітке розуміння того, що служити повинні всі".

"Бо обов’язок захисту держави визначений у Конституції, а зараз це розуміння має прийти не суто зі слів Конституції, а з більш практичних і приземлених речей", - зазначив Паліса.

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На його думку, Україні варто вивчити досвід Ізраїлю, де для отримання посади, освіти чи державних виплат громадяни повинні відслужити.

"Якщо громадянин претендує на те, щоб отримувати від держави посаду, освіту, взагалі претендувати на якісь виплати з держбюджету, він повинен служити. Нехай мінімальний річний контракт. І для чоловіків, і для жінок в сучасній армії є купа різної роботи", - наголосив посадовець.

Він уточнив, що жіноча мобілізація "зараз так гостро не стоїть":

"Тут швидше якісь дефіцитні спеціальності, медичні напрямки і т. ін... Жіноча служба в армії - це більш добровільна справа. Але в подальшому доцільно розглянути варіант ізраїльського досвіду розгортання збройних сил з урахуванням українських особливостей", - сказав Паліса.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, на думку комбрига "Холодного Яру", наймолодшого комбрига в історії ЗСУ, підполковника Шаміля Круткова, мобілізація 18-річних неминуча.

"На превеликий жаль, я твердо переконаний, що ми будемо мобілізовувати з 18 років. На жаль, це ті реалії, з якими нам, можливо, доведеться зіткнутися. Але, швидше за все, як показує практика, ми почнемо їх мобілізовувати тоді, коли вже треба було зробити це ще на вчора", - сказав Крутков.

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