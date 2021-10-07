Біля вокзалу - багато сміття й нестача сміттєвих урн / фото: facebook.com/ol.vasilyev

Територія неподалік від головного залізничного вокзалу столиці місцями перетворилася на смітник - там нині можна побачити гори сміття й антисанітарію.

Чергові підтвердження цього показав транспортний блогер і журналіст Олег Васильєв, опублікувавши фото на своїй сторінці у Facebook.

"Тривалий час перехід між Приміським вокзалом та Північними платформами ніяк не приведуть до цивілізованого стану", - написав він.

Щодня там проходять чимало людей - поруч кінцева зупинка трамвайних маршрутів / facebook.com/ol.vasilyev

У коментарях користувачі відзначили необхідність проведення реконструкції Вокзальної площі й доведення до неї трамвайної лінії, яка зараз закінчується на вулиці Старовокзальній. Ще один автор коментаря розповів, що повідомляв про існуючу зі сміттям проблему представникам "Укрзалізниці", проте ситуація на краще не змінилася. Там досі панує повна антисанітарія.

Судячи з фото, сміття прибирають не так часто / facebook.com/ol.vasilyev

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Автор: Юрій Годован