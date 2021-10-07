Неподалік від станції "Київ пасажирський" панує повна антисанітарія.

Територія неподалік від головного залізничного вокзалу столиці місцями перетворилася на смітник - там нині можна побачити гори сміття й антисанітарію.

Чергові підтвердження цього показав транспортний блогер і журналіст Олег Васильєв, опублікувавши фото на своїй сторінці у Facebook.

"Тривалий час перехід між Приміським вокзалом та Північними платформами ніяк не приведуть до цивілізованого стану", - написав він.

У коментарях користувачі відзначили необхідність проведення реконструкції Вокзальної площі й доведення до неї трамвайної лінії, яка зараз закінчується на вулиці Старовокзальній. Ще один автор коментаря розповів, що повідомляв про існуючу зі сміттям проблему представникам "Укрзалізниці", проте ситуація на краще не змінилася. Там досі панує повна антисанітарія.

Як повідомляв УНІАН, раніше невідома жінка влаштувала прання біля залізничного вокзалу Києва - в мережі обговорювали резонансне відео.

Автор: Юрій Годован