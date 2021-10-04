Одна з жертв злочинної групи померла.

У Києві затримано "клофелінщиків", які орудували на вокзалах.

Як повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури, під час досудового розслідування встановлено, що злочинну діяльність групи організував раніше судимий 38-річний киянин, який залучив до неї інших осіб. Зокрема, працівника кафе на території сусіднього супермаркету, щоб вчинити там злочин, а також знайому, яка відвертала увагу потерпілих, та інших.

Зокрема, орудуючи на території автовокзалу "Київ" та Центрального залізничного вокзалу, учасники групи пропонували потерпілим вжити спиртні напої, після чого непомітно підсипали до напою сильнодійний лікарський засіб, що викликає знепритомнення.

Надалі, користуючись безпорадним станом потерпілих, злочинці відбирали в них гроші, мобільні телефони та інші цінні речі.

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Під час обшуків в учасників злочинної групи вилучено значну кількість речей, які можуть свідчити про вчинення ними аналогічних злочинів.

Двох осіб затримано. Їм повідомлено про підозру у вчиненні розбійних нападів на громадян з використанням сильнодійний лікарських препаратів (п. 6 ч. 2 ст. 115 та ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Встановлюються інші учасники злочинної групи.

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше в Одесі затримали банду "клофелінщиків", яка підозрюються в пограбуваннях та розбійних нападах. А в Києві "клофелінщика" засудили до 13 років в’язниці.

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Автор: Вікторія Токарєва