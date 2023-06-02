Будівля ліцею була побудована понад 130 років тому. Це один із найстаріших навчальних закладів міста, який пережив дві світові війни.

У Миколаєві, який до звільнення правобережної частини Херсонської області залишався прифронтовим містом і потерпав від постійних обстрілів окупантів, завершився навчальний рік.

З цього приводу випускники ліцею імені Миколи Аркаса зняли щемливе відео з останнім дзвоником та випускним танцем у сквері біля будівлі навчального закладу, який у листопаді 2022 року розбомбили російські окупанти, завдавши по ньому удар ракетою С-300.

Сама будівля ліцею була побудована понад 130 років тому, це один з найстаріших навчальних закладів Миколаєва, який до цього пережив дві світові війни.

Як додав міський голова Олександр Сєнкевич, на сьогодні в місто повернулася майже 21 тисяча учнів із майже 43 тисяч, які здобували освіту у школах Миколаєва. Ще й досі понад 13 тисяч учнів перебувають за кордоном, а 9 тисяч – в інших областях України.

За даними міського управління освіти, від початку повномасштабного російського вторгнення через обстріли окупантів у Миколаєві було пошкоджено 91 заклад освіти або 61% від загальної кількості.

Останній дзвоник в українських школах: що відомо

Цьогоріч останній дзвоник у школах України прозвучить пізніше, ніж зазвичай, оскільки дітей відправляли тривалі канікули через блекаути взимку.

Згідно з постановою Кабміну, навчальний рік 2022-2023 триватиме до 30 червня. Ця дата є рекомендацією для шкіл. Остаточний день проведення останнього дзвінка та формат заходу керівництва шкіл встановлюють самостійно залежно від ситуації у регіоні.

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