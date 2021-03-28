Ірпінську в'язницю, де Малюська створив свій, за його ж словами, "видатний шедевр мистецтва", виставлено на продаж за більш ніж 110 мільйонів гривень.

Міністр юстиції України Денис Малюська створив графіті на стіні Ірпінського виправного центру №132.

Таким чином очільник Мін'юсту вирішив привернути увагу потенційних покупців виставленої на аукціон в'язниці.

"Тепер той, хто купить в'язницю за трохи більше як 110 млн грн, окрім восьми гектарів землі за три хвилини від Київської окружної (+підведені усі мережі) отримає ще й бонус: видатний шедевр мистецтва за мотивами твору самого Бенксі", - написав Малюська на своїй сторінці у Facebook.

На сайті Фонду держмайна зазначається, що в'язниця коштує 110 млн 105 тис. 794 грн. До кінця аукціону залишилося 18 днів.

За словами посадовця, він вирішив повторити нещодавнє графіті "Create Escape" популярного вуличного художника Бенксі, яке той створив на будівлі закритої Редінгської в'язниці на півдні Великобританії.

На роботі Бенксі зображений ув'язнений, який спускається по мотузці, зробленій з простирадл. Один кінець перекинутий через цегляну стіну, а до іншого прив'язана друкарська машинка. Простирадла вкриті смужками рядків.

Читайте такожБенксі показав створення графіті на стіні в'язниці, де сидів Оскар Вайлд (відео)Фахівці розгледіли в роботі художника натяк на біографію письменника Оскара Вайлда, який провів у цій в'язниці два роки за "грубу непристойність" з особами чоловічої статі. Вайлда засудили до ув'язнення після того, як розкрився його роман з лордом Альфредом Дугласом.

При цьому у 2019 році Редінгську в'язницю також намагалися продати. Однак зробити це не вдалося.

Міністр Малюська опублікував відео створення свого графіті та зазначив, що він "далеко не Бенксі", а востаннє малював ще у школі.

Продаж в'язниць в Україні

У серпні 2020 року міністр юстиції України Денис Малюська оголосив про початок продажу в Україні в'язниць, які не використовуються. За його словами, швидше за все, в'язниці втратять своє цільове призначення і будуть ліквідовані.

При цьому міністр зазначав, що продаж в'язниць не означає, що засуджених відпускатимуть на свободу. "Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього саме і починається продаж", - пояснив він.

За словами міністра, на продаж виставлятимуть "заморожені" в'язниці, які не використовуються, але на охорону яких необхідно витрачати кошти.

30 грудня 2020 року Малюська заявив про те, що в Україні у 2021 році планують провести приватизацію щонайменше чотирьох в'язниць.

У лютому обіцяний Малюською "великий розпродаж в'язниць" дійшов до етапу першого аукціону: за 220 млн грн на продаж виставили виправний центр у селищі Коцюбинське за 2 км від Києва.

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Автор: Катерина Комолова