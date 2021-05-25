Тестування основної сесії ЗНО з іспанської, німецької, французької мов складали 2 тис. 433 особи, що становить 75,96% від загальної кількості зареєстрованих.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.
ЗНО з німецької мови складали 1 тис. 862 особи, французької – 417, іспанської – 154.
Три учасники ЗНО дочасно завершили виконання сертифікаційної роботи через порушення процедури проведення ЗНО.
Читайте такожВ Україні сьогодні відбудеться ЗНО 2021 з трьох іноземних мовРезультати тестування з іспанської, німецької, французької мов буде оголошено до 18 червня.
У МОН нагадали, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, яке складали 9 тис. 885 осіб.
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