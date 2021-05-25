Результати тестування з іспанської, німецької, французької мов буде оголошено до 18 червня.

Тестування основної сесії ЗНО з іспанської, німецької, французької мов складали 2 тис. 433 особи, що становить 75,96% від загальної кількості зареєстрованих.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

ЗНО з німецької мови складали 1 тис. 862 особи, французької – 417, іспанської – 154.

Три учасники ЗНО дочасно завершили виконання сертифікаційної роботи через порушення процедури проведення ЗНО.

Читайте такожВ Україні сьогодні відбудеться ЗНО 2021 з трьох іноземних мовРезультати тестування з іспанської, німецької, французької мов буде оголошено до 18 червня.

У МОН нагадали, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочалась 21 травня тестуванням з хімії, яке складали 9 тис. 885 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова