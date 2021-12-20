Оплачувати участь в тестуванні будуть батьки абітурієнтів.

Батьки абітурієнтів у 2022 році доведеться платити за участь у пробному зовнішньому незалежному тестуванні. Вартість пробного ЗНО встановлюють регіональні відділення.

Про це повідомили в Українському центрі оцінки якості освіти

Вартість пробного ЗНО становитиме від 213 до 309 гривень залежно від регіону. Такий ціновий діапазон пов'язаний з організацією тестування - друк та доставка матеріалів, прогнозована кількість тестів та інше.

Пробне тестування буде проходити в березні.

19 березня відбудеться пробне ЗНО з наступних предметів:

українська мова;

українська мова та література.

26 березня пройде пробне ЗНО з таких предметів:

історія України;

математика;

математика - завдання рівня стандарт;

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

англійська, іспанська, німецька, французька мови.

Платити за участь у пробному ЗНО-2022 будуть батьки школярів.

Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть опубліковані на їхніх інформаційних сторінках. Також 25 березня абітурієнти зможуть дізнатися результати з української мови, української мови та літератури. А ось з інших навчальних предметів - 1 квітня.

При цьому основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році відбудеться в період з 23 травня по 17 червня.

У свою чергу український парламент прийняв постанову Про присудження щорічної Премії Верховної Ради кращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254). Таким чином, 30 учнів, які складуть тести краще за всіх, отримають премії.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Анастасія Горбачова