Батьки абітурієнтів у 2022 році доведеться платити за участь у пробному зовнішньому незалежному тестуванні. Вартість пробного ЗНО встановлюють регіональні відділення.
Про це повідомили в Українському центрі оцінки якості освіти
Вартість пробного ЗНО становитиме від 213 до 309 гривень залежно від регіону. Такий ціновий діапазон пов'язаний з організацією тестування - друк та доставка матеріалів, прогнозована кількість тестів та інше.
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Пробне тестування буде проходити в березні.
19 березня відбудеться пробне ЗНО з наступних предметів:
- українська мова;
- українська мова та література.
26 березня пройде пробне ЗНО з таких предметів:
- історія України;
- математика;
- математика - завдання рівня стандарт;
- біологія;
- географія;
- фізика;
- хімія;
- англійська, іспанська, німецька, французька мови.
Платити за участь у пробному ЗНО-2022 будуть батьки школярів.
Результати пробного ЗНО-2022 для осіб, які введуть свої відповіді на спеціальному сервісі, будуть опубліковані на їхніх інформаційних сторінках. Також 25 березня абітурієнти зможуть дізнатися результати з української мови, української мови та літератури. А ось з інших навчальних предметів - 1 квітня.
При цьому основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році відбудеться в період з 23 травня по 17 червня.
У свою чергу український парламент прийняв постанову Про присудження щорічної Премії Верховної Ради кращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, отриманих на основі повної загальної середньої освіти, за 2021 рік (№6254). Таким чином, 30 учнів, які складуть тести краще за всіх, отримають премії.