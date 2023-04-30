Щоб вступити до ВНЗ, можна буде вказати лише номер при реєстрації або навіть зареєструватись по паспорту чи ідентифікаційному коду.

Заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко повідомив про цьогорічні особливості отримання атестатів випускниками шкіл.

У ефірі телемарафону він повідомив, що діти, які перебувають за кордоном, можуть отримати атестати про закінчення української школи в дипломатичних установах.

"Якщо вони повернуться, то жодних проблем з видачею атестата в Україні не буде", - зазначив Вітренко.

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Ті діти, які навчалися лише онлайн через безпекову ситуацію, за словами заступника міністра, свої атестати зможуть отримати в управліннях освіти, а не в школах, тому що до школи йти небезпечно.

"Для того, щоб вступити в омріяний заклад вищої освіти, можна буде вказати лише номер при реєстрації або навіть зареєструватись по паспорту чи ідентифікаційному коду. Коли треба буде фізично отримати атестат, то можна буде звернутись або до управління освіти, або за місцем проживання", - розповів Вітренко.

Вступна кампанія 2023 - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вступники до закладів вищої освіти цього року складатимуть національний мультипредметний тест.

Вступне випробування для охочих здобути вищу освіту у форматі НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові предмети - українська мова та математика. На вибір вступника - один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тестування відбуватиметься протягом одного дня.

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть до вишів дистанційно, без складання НМТ. Після зарахування до вишу впродовж трьох місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти.

Також Міносвіти затвердило календарний план проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2023 році. Тестування проходитиме в дві сесії.

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