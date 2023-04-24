Відповідно до законодавства, перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися в 2027 році.

Про прискорення переходу України на 12-річну шкільну освіту на сьогодні не йдеться.

Про це повідомляє у Facebook Міністерство освіти і науки України.

При цьому наголошують, що, згідно із Законом України "Про освіту", перехід на 12-річну систему шкільної освіти має відбутися в 2027 році - як частина реформи нової української школи (НУШ). В повідомленні сказано, що експерти тільки працюють над розробленням державного стандарту про профільну старшу школу, і цей документ визначатиме, яким буде навчання у старших класах.

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"Тож наразі не можна говорити про будь-яке прискорення переходу на 12-річне навчання, оскільки освітній процес повинен бути послідовним і безперервним. Окрім того, такий перехід потребує значних фінансових ресурсів, яких нині в бюджеті не передбачено", - наголошують у МОН.

В повідомленні сказано, що освітні втрати, спричинені ковідом і повномасштабною війною, це є великий виклик для української системи освіти. "МОН разом із низкою профільних експертів шукає різні варіанти для його подолання, однак прискорений перехід на 12-річну систему шкільної освіти нині не розглядається", - наголошують в міністерстві.

Ймовірний перехід на 12-річну систему освіти

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко в ефірі інформаційного телемарафону сказав, що в Україні з 2024 року можуть перевести школи на 12-річну систему освіти, але наразі проводяться дослідження та дискусії щодо прийняття рішення.

Він зазначив, що законодавством передбачено, що "профільна трирічна середня освіта починається з першого вересня 2027 року". При цьому додав, що проводяться специфічні дослідження, відбувається спілкування з експертним середовищем, науковцями, батьками, дітьми для того, щоб прийняти виважене рішення, коли запровадити дванадцятирічну освіту.

За його словами, 12-річна система навчання в школах є євроінтеграційним кроком, тому що більшість європейських країн Європейського Союзу мають саме 12-річну систему навчання. Крім того, Вітренко пояснив, що після цього рішення українські атестати середньої освіти будуть "повністю визнаватись в європейських країнах".

Вітренко розповів, що серед 38 країн Європи: 19 країн мають 12-річну систему навчання, 17 країн 13-річну, і навіть є країни з 14-річною та 15-річною повною загальною середньою освітою.

Він також відмітив, що 11-річна система освіти залишилась лише в Росії та Білорусі.

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