Відповідна робота ведеться для того, щоб під час потенційного посилення карантинних обмежень "не було хаосу".

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко прокоментував інформацію про те, що у Києві почали підготовку до можливого локдауну та проводиться збір списків співробітників підприємств, які потребуватимуть спецперепусток на проїзд у громадському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Децентралізація".

"Щодо перепусток по місту Києву, Київ вивчив уроки, які були при попередніх двох спалахах, коли вводили карантинні обмеження і за досить короткий проміжок часу потрібно було робити тимчасові перепустки для критичної інфраструктури. Тому розуміючи, що може бути потенційно спалах, Київ в не епідемічний період зараз, коли місто перебуває в "зеленій" зоні, проводить підготовку до можливого потенційного спалаху", - пояснив міністр.

Тобто, за словами Ляшка, відповідна робота ведеться для того, що під час потенційного посилення карантинних обмежень "не було хаосу".

Читайте також"Дельта" у 2,6 раза небезпечніша за інші штами COVID-19 - КузінЯк раніше повідомляв УНІАН, голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що восени Україна може повернутися до локдауну через новий спалах коронавірусу, проте відомство намагається зробити все, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень.

Голова МОЗ уточнив, що люди старшого й похилого віку як найбільш вразлива група найчастіше інфікувалися коронавірусом і мали негативні наслідки для здоров'я. Також серед них була зареєстрована найбільша кількість смертей.

Автор: Леся Лещенко