Міністр закликав людей старше 60 років робити щеплення / фото REUTERS

Восени Україна може повернутися до локдауну через новий спалах коронавірусу, проте МОЗ намагається зробити все, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що чинні на сьогодні обмеження відповідають епідеміологічній ситуації в країні.

"Постанова про карантин у нас діє. І у разі, якщо ми будемо бачити зростання за нашими показниками, ми будемо готові переводити певні області, країну в жовтий, помаранчевий або в червоний рівень епідемічної небезпеки. Адаптивний карантин, який був нами розроблений уже для весняного періоду, дієвий і ефективний, тому ми будемо його дотримуватися, якщо буде зростання випадків", - сказав Ляшко.

Міністр закликав людей старше 60 років робити щеплення. "Якщо в нас люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним", - зазначив Ляшко.

Голова МОЗ уточнив, що саме люди старшого й похилого віку як найбільш вразлива група найчастіше інфікувалися коронавірусом і мали негативні наслідки для здоров'я. Також серед них була зареєстрована найбільша кількість смертей.

"Якщо вони будуть провакциновані, тоді за зростання кількості нових випадків, ми будемо оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку. І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - додав Ляшко.

За його словами, стратегічно готуватися до таких спалахів, які були в жовтні 2020-го і в березні 2021 року - це досить тривалий процес.

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"Зараз у нас зовсім інша система киснепостачання в Україні. Додатково ми надали субвенцію у розмірі 700 млн гривень для того, щоб закупили кисневі концентратори для обмінного фонду. Сьогодні на місцях за виділену субвенцію закупили ці концентратори", - розповів міністр.

Також Ляшко зазначив, що наразі ведеться робота з перегляду систем киснепостачання.

"Досвід показав, що краще брати менші ємності, бо кисень має властивість випаровуватись з них, але кількість таких ємностей повинна бути більша", - підкреслив він.

Коронавірус в Україні: що відомо

  • За добу 14 липня в Україні виявили 623 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 12 медпрацівників. Було госпіталізовано 387 осіб; зафіксовано 20 летальних випадків; одужали 589 осіб.
  • У червні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні вже зафіксували два випадки коронавірусу штаму "Дельта" - у 66-річної жінки і 16-річної дитини, які повернулися з Росії. Їх госпіталізували в Олександрівську лікарню в Києві.
  • 13 липня, стало відомо, що штам "Дельта" підозрюють у двох жінок із Закарпаття, які нещодавно повернулися з РФ. Сьогодні вранці офіційно підтвердили штам "Дельта" у двох з чотирьох зразків, які були відправлені на дослідження.

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Автор: Олександр Топчій