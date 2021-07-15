За словами голови МОЗ, чинні на сьогодні обмеження відповідають епідеміологічній ситуації в країні.

Восени Україна може повернутися до локдауну через новий спалах коронавірусу, проте МОЗ намагається зробити все, щоб уникнути жорстких карантинних обмежень.

Про це заявив голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю РБК-Україна.

Він зазначив, що чинні на сьогодні обмеження відповідають епідеміологічній ситуації в країні.

"Постанова про карантин у нас діє. І у разі, якщо ми будемо бачити зростання за нашими показниками, ми будемо готові переводити певні області, країну в жовтий, помаранчевий або в червоний рівень епідемічної небезпеки. Адаптивний карантин, який був нами розроблений уже для весняного періоду, дієвий і ефективний, тому ми будемо його дотримуватися, якщо буде зростання випадків", - сказав Ляшко.

Міністр закликав людей старше 60 років робити щеплення. "Якщо в нас люди, старші 60 років, будуть вакциновані хоча б на 80%, то потенційне зростання кількості випадків для нашої системи охорони здоров'я буде некритичним", - зазначив Ляшко.

Голова МОЗ уточнив, що саме люди старшого й похилого віку як найбільш вразлива група найчастіше інфікувалися коронавірусом і мали негативні наслідки для здоров'я. Також серед них була зареєстрована найбільша кількість смертей.

"Якщо вони будуть провакциновані, тоді за зростання кількості нових випадків, ми будемо оцінювати дві складових: потенційний вплив на стан і життя людей, а також вплив на економіку. І якщо ми захистимо вакцинацією пріоритетні групи, то ми можемо більше дивитися в бік економіки, щоб вона працювала", - додав Ляшко.

За його словами, стратегічно готуватися до таких спалахів, які були в жовтні 2020-го і в березні 2021 року - це досить тривалий процес.

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"Зараз у нас зовсім інша система киснепостачання в Україні. Додатково ми надали субвенцію у розмірі 700 млн гривень для того, щоб закупили кисневі концентратори для обмінного фонду. Сьогодні на місцях за виділену субвенцію закупили ці концентратори", - розповів міністр.

Також Ляшко зазначив, що наразі ведеться робота з перегляду систем киснепостачання.

"Досвід показав, що краще брати менші ємності, бо кисень має властивість випаровуватись з них, але кількість таких ємностей повинна бути більша", - підкреслив він.

Коронавірус в Україні: що відомо

За добу 14 липня в Україні виявили 623 нових випадки COVID-19. Зокрема, захворіли 37 дітей та 12 медпрацівників. Було госпіталізовано 387 осіб; зафіксовано 20 летальних випадків; одужали 589 осіб.

У червні секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що в Україні вже зафіксували два випадки коронавірусу штаму "Дельта" - у 66-річної жінки і 16-річної дитини, які повернулися з Росії. Їх госпіталізували в Олександрівську лікарню в Києві.

13 липня, стало відомо, що штам "Дельта" підозрюють у двох жінок із Закарпаття, які нещодавно повернулися з РФ. Сьогодні вранці офіційно підтвердили штам "Дельта" у двох з чотирьох зразків, які були відправлені на дослідження.

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Автор: Олександр Топчій