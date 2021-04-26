Головний санлікар зазначив, трагедія на Чорнобильській АЕС 35 років тому та коронавірус сьогодні показують важливість готовності до катаклізмів.

В Україні з'явився регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я (№408) було 16 квітня 2021 року зареєстровано в Міністерстві юстиції.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови МОЗ, головний санлікар України Віктор Ляшко.

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Головний санлікар зазначив, трагедія на Чорнобильській АЕС 35 років тому та коронавірус сьогодні показують важливість готовності до катаклізмів.

"При радіаційній аварії на ядерних установках може відбуватись викид радіоактивних речовин у навколишнє природне середовище та значних кількостей радіоактивних ізотопів йоду. Для того, щоб зменшити або відвернути радіаційне опромінення щитоподібної залози при таких аваріях Міністерство охорони здоров’я розробило Регламент щодо проведення йодної профілактики у разі виникнення радіаційної аварії. Відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я (№408) було 16 квітня 2021 року зареєстровано в Міністерстві юстиції", - повідомив Ляшко.

Він пояснив, що йодна профілактика належить до термінових заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази радіаційної аварії. Вона полягає в застосуванні препаратів стабільного йоду впродовж перших 6 годин після поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою.

За словами Ляшка, регламент пояснює, чому йод потрібно застосовувати саме протягом 6 годин, коли знижується ефективність йодної профілактики, який саме механізм захисту працює і в чому він полягає, а також пояснює, як забезпечити доступність до препаратів стабільного йоду.

Нагадаємо, рівно 35 років тому, 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС відбулася аварія, яка стала найбільшою атомною катастрофою сучасності.

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Автор: Вікторія Гордієнко