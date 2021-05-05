За словами Шмигаля, наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тис. українців.

В Україні система охорони здоров’я дає змогу щеплювати від коронавірусу 400-500 тис. осіб на добу у разі наявності вакцини.

Читайте такожЗеленський: до Дня Незалежності щеплення мають отримати більшість українцівЯк повідомили у прес-службі Офісу президента, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час традиційної селекторної наради щодо протидії поширенню COVID-19, яка відбулася під головуванням глави держави Володимира Зеленського.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що наразі є можливість за добу щеплювати 80-100 тис. українців. Своєю чергою Степанов додав, що система охорони здоров’я України дає змогу щеплювати й 400-500 тис. осіб на добу у разі наявності вакцини. Темпи вакцинації планується нарощувати. За словами Степанова, у країні працюють 11 тис. кабінетів щеплення.

Віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в країні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, та CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech та AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 759 тис. 434 особи.

Минулої доби в Україні було зафіксовано 2 тис. 576 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірусну хворобу 2 млн 090 тис. 986 осіб, одужали – 1 млн 697 тис. 358, зафіксовано 45 тис. 077 летальних випадків.

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Автор: Костянтин Гончаров