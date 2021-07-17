У Мукачеві розгорнули найбільший в Україні прапор з олімпійською символікою.
Про це повідомила Мукачівська міська рада.
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Прапор розміром 32 метри 32 сантиметри на 1,5 метра розгорнули на стадіоні ДЮСШ 30 юних спортсменів.
Рекорд присвячений до XXXII літніх Олімпійських ігор в Японії.
Його офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.
Мукачівці могли залишити свої побажання олімпійській збірній України записами на прапорі.
Прапор передадуть українським олімпійцям.
Олімпіада в Токіо
Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня до 8 серпня. Близько 11 тис. атлетів з усього світу змагатимуться в 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів медалей.
Україну на іграх представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).
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