Прапор передадуть українським олімпійцям.

У Мукачеві розгорнули найбільший в Україні прапор з олімпійською символікою.

Про це повідомила Мукачівська міська рада.

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Прапор розміром 32 метри 32 сантиметри на 1,5 метра розгорнули на стадіоні ДЮСШ 30 юних спортсменів.

Рекорд присвячений до XXXII літніх Олімпійських ігор в Японії.

Його офіційно зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.

Мукачівці могли залишити свої побажання олімпійській збірній України записами на прапорі.

Прапор передадуть українським олімпійцям.

Олімпіада в Токіо

Олімпіада в Токіо пройде з 23 липня до 8 серпня. Близько 11 тис. атлетів з усього світу змагатимуться в 33 видах спорту і розіграють 339 комплектів медалей.

Україну на іграх представлятимуть 158 спортсменів у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

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Автор: Вікторія Токарєва