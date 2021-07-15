Учасники акцію підозрюють, що невідомі з прапором ЛГБТ - це найняті кимось провокатори, мета яких спровокувати агресію в учасників акції.

На акції з нагоди відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова невідомі намагалися влаштувати провокацію.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Двоє молодих людей у медичних масках стали неподалік учасників акції, тримаючи прапор ЛГБТ. Коли активісти прийшли з’ясувати, яку організацію вони представляють та хто вони такі, молодики просто відмовчувалися.

Учасники акцію підозрюють, що це найняті кимось провокатори, мета яких спровокувати агресію в учасників акції.

Слід зазначити, що на цій акції також присутні люди з ЛГБТ-руху Києва. Вони кажуть, що не знають цих двох хлопців та ніколи не бачили на своїх акціях.

Згодом учасники акції за звільнення Авакова намагалися повторно з'ясувати, хто ці люди. І ті відреагували досить агресивно: зокрема, один з них намагався завадити тому, щоб його знімали на мобільний телефон.

Поліція продовжує їх дуже ретельно охороняти, хоча наразі вже ніхто на них не звертає уваги.

Треба зазначити, що правоохоронці вжили безпрецедентних заходів безпеки у зв'язку з акцією. Поліція перекрила рух транспорту від перехрестя Липської/Пилипа Орлика в напрямку вулиці Богомольця, чого не було на численних акціях біля міністерства раніше.

Також квартал, де знаходиться міністерство, цілком очеплено поліцією. Усіх пропускають лише після огляду речей - сумок, наплічників.

Кількість поліції в рази більша за кількість учасників акції

Відставка Авакова: що відомо

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за призначення Монастирського очікується у п’ятницю, 16 липня.

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Автор: Дмитро Хилюк