Нововведення стануть доступні через 2 місяці з момент їх оприлюднення та будуть діяти на постійній основі.

На час дії воєнного стану складати практичні іспити та отримувати посвідчення водія можна буде у будь-якому сервісному центрі МВС.

Про це розповів керівник головного сервісного центру МВС Євген Мойсеєнко під час брифінгу.

За його словами, згідно з новими правилами, громадяни, які переїхали жити в інше місце, зараз можуть скласти практичний іспит у будь-якому сервісному центрі МВС.

"Раніше це можна було зробити виключно у сервісному центрі, де вони складали теорію. Це відкриває багатьом громадянам, особливо тим, які постраждали від збройної агресії, можливості отримати посвідчення водія в будь-якому сервісному центрі", - сказав Мойсеєнко.

Також у міністерстві передбачили рішення ще однієї типової наразі проблеми. Як розповів керівник головного сервісного центру МВС, є випадки, коли після складання іспитів людина не змогла забрати надруковане посвідчення водія, і воно залишилося у сервісному центрі, а громадянин переїхав в інше місце і забрати документ не може.

"Зараз ми юридично закріпили можливість отримання такого посвідчення в будь-якому сервісному центрі МВС. Таке ж рішення торкнулося осіб, в яких закінчився строк позбавлення права керування. Вони можуть отримати своє посвідчення водія і скласти іспит у будь-якому сервісному центрі", - сказав Мойсеєнко.

Крім цього, нині на законодавчому рівні закріплено можливість автошколам здійснювати теоретичну підготовку кандидатів у водії за допомогою засобів відеоконференцзв'язку – Zoom, Skype, Google Meet. Також на 20% зменшено вміст тем для теоретичної підготовки для водіїв категорії B, C1C, C1E та CE.

"Ми збільшили можливості для практичного навчання керування транспортними засобами для категорії В, C1E та CE. Зараз це 5 годин на день. Раніше майбутні водії перші 8 годин могли навчатися по 2 години щодня, в подальшому - по 4 години. Зараз ми зменшили загальну тривалість підготовки водія з 2,5 до 1,5-2 місяців", - розповів Мойсеєнко.

Наголошується, що навчання в автошколі буде чітко розділено на 2 етапи – теоретичний і практичний.

"Майбутній водій спочатку буде проходити теоретичну підготовку, без складання іспиту. Особа буде отримувати свідоцтво, потім звертатися до сервісного центру МВС для складання іспиту", - сказав Мойсеєнко.

За його словами, після успішного складання іспиту в сервісному центрі особа проходить навчання в автошколі вже з практичного керування, складає іспит та отримує свідоцтво про закінчення практичної підготовки. І після цього, протягом 2 років можна звернутися до будь-якого сервісного центру МВС для складання практичного іспиту і отримання свідоцтва водія.

"Фактично це стає гарантією безпеки на дорогах, оскільки до практичного навчання будуть допущені особи, які вже вивчили правила дорожнього руху", - підкреслив Мойсеєнко.

Серед інших змін він зазначив можливість отримувати платні номерні знаки для всіх типів транспортних засобів.

Керівник головного сервісного центру наголосив, що ці нововведення стануть доступні тільки через 2 місяці з момент їх оприлюднення та будуть діяти на постійній основі.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо розділення навчання в автошколі на два етапи: теоретична підготовка та практичне керування.

Нагадаємо, на українських дорогах знову запрацювали камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Штрафи за порушення правил дорожнього руху водії можуть отримувати онлайн протягом двох місяців.

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