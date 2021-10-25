У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що уважно слідкують за розвитком ситуації на території Судану.

Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок до Судану до стабілізації безпекової ситуації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

"Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за розвитком ситуації в Хартумі, Республіка Судан. Рекомендуємо українським громадянам утриматися від поїздок до Судану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці", – мовиться у дописі.

Читайте такожВ МЗС прокоментували можливе закриття кордонів ЄС для українців через COVID-19У МЗС наголосили, що у разі загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті, до зони відповідальності якого належить Судан: телефон "гарячої лінії": +20 100 00 396 48; електронна адреса: [email protected]; або до Почесного консульства України в Хартумі: +249 155 184 588, +249 155 184 885, +249 154 939 087; або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57; електронна адреса: [email protected]

Нагадаємо, у Судані здійснена спроба військового перевороту. Як зазначається у повідомленні Deutsche Welle, що на тлі кризи, що розпалюється протягом багатьох тижнів, військові сьогодні вранці, 25 жовтня, увірвалися до будинків урядовців і взяли під домашній арешт прем'єр-міністра Судану Абдаллу Хамдука, більшість міністрів, одного з членів провладної Суверенної ради й велику кількість членів проурядових партій.

Крім того, закрито аеропорт столиці Судану Хартум, дороги до міста перекриті військовими, по всій країні не працює інтернет. У Хартумі демонстранти заблокували дороги.

В останні тижні в Судані не припинялися протести різних угруповань. Деякі вимагали передати владу цивільним, інші домагалися, аби армія змістила чинний перехідний уряд.

Автор: Таня Поляковська