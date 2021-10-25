Міністерство закордонних справ України рекомендує українським громадянам утриматися від поїздок до Судану до стабілізації безпекової ситуації.
Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.
"Міністерство закордонних справ України уважно слідкує за розвитком ситуації в Хартумі, Республіка Судан. Рекомендуємо українським громадянам утриматися від поїздок до Судану до стабілізації безпекової ситуації, а тим, хто перебуває в країні, уникати місць масового скупчення людей і залишатися в безпечному місці", – мовиться у дописі.
Читайте такожВ МЗС прокоментували можливе закриття кордонів ЄС для українців через COVID-19У МЗС наголосили, що у разі загрози життю або здоров'ю, виникнення інших обставин, що вимагають негайного консульського реагування, слід невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті, до зони відповідальності якого належить Судан: телефон "гарячої лінії": +20 100 00 396 48; електронна адреса: [email protected]; або до Почесного консульства України в Хартумі: +249 155 184 588, +249 155 184 885, +249 154 939 087; або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38 044 238 16 57; електронна адреса: [email protected]
Нагадаємо, у Судані здійснена спроба військового перевороту. Як зазначається у повідомленні Deutsche Welle, що на тлі кризи, що розпалюється протягом багатьох тижнів, військові сьогодні вранці, 25 жовтня, увірвалися до будинків урядовців і взяли під домашній арешт прем'єр-міністра Судану Абдаллу Хамдука, більшість міністрів, одного з членів провладної Суверенної ради й велику кількість членів проурядових партій.
Крім того, закрито аеропорт столиці Судану Хартум, дороги до міста перекриті військовими, по всій країні не працює інтернет. У Хартумі демонстранти заблокували дороги.
В останні тижні в Судані не припинялися протести різних угруповань. Деякі вимагали передати владу цивільним, інші домагалися, аби армія змістила чинний перехідний уряд.