У захопленому Криму та на непідконтрольній Києву частині Донбасу ситуація деградує, сказав спікер МЗС.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Російська Федерація не зможе завадити українцям з окупованих Криму і Донбасу комунікувати з владою України.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Ніколенко відреагував на заяву речниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової, яка вважає "провокацією" намір української влади відкрити для жителів окупованих територій пункти для комунікації з українською владою.

"Росія не зможе завадити мешканцям тимчасово окупованих Донбасу і Криму комунікувати з українською владою. Так само як і не змогли радянські окупаційні війська завадити контактам німців зі Східного і Західного Берліна. Політика залізної завіси не спрацює", – наголосив речник.

Дипломат заявив, що "деградація ситуації на тимчасово окупованих територіях вимагає інноваційних рішень України". Зокрема, за його словами, поліпшення життя українців по обидві сторони лінії розмежування, надання їм якісних державних послуг і зміцнення їхнього зв’язку із рештою Української держави залишається безумовним пріоритетом для президента Володимира Зеленського.

Читайте такожУкраїна "дала пораду" ООН щодо протидії агресії Росії"Натомість Росія як держава-окупант має чітко дотримуватися своїх міжнародно-правових зобов‘язань та виконувати домовленості лідерів Нормандського формату: забезпечувати базові потреби населення на підконтрольних їй територіях, включно з адекватним захистом від коронавірусної хвороби COVID-19, розблокувати роботу КПВВ, припинити саботаж діяльності Тристоронньої контактної групи, гарантувати безпечний і надійний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території, забезпечити міжнародним організаціям, включно з МКЧХ, повний і безумовний допуск до всіх утримуваних у зв’язку з конфліктом осіб", – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, 22 вересня Рада національної безпеки і оборони України розглянула потребу відкриття пунктів комунікації з центральною владою для жителів Донецької та Луганської областей, які перетинають лінію розмежування, і жителів Криму, які перетинають тимчасову адміністративну межу з Херсонською областю.

Автор: Віталій Саєнко