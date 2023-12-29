У новорічну ніч будуть задіяні близько 30 тисяч правоохоронців.

У Національній поліції України активізували підготовку до забезпечення порядку під час новорічних свят та розповіли, як будуть карати порушників правопорядку.

Як розповів заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський,посилені заходи безпеки будуть вжиті на всій території країни. Для цього близько 30 тисяч правоохоронців будуть задіяні в новорічну ніч.

Він також розповів, що очікує порушників громадського порядку у новорічну ніч.

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"Національна поліція буде доставляти таких людей до райвідділів для того, щоб встановити, що сталося у житті кожного громадянина, який свідомо пішов на порушення комендантської години", - розповів він, додавши, що "також цими людьми дуже цікавляться наші центри комплектування".

Крім того, Серединський наголосив на забороні використання піротехніки громадянами, звертаючи увагу на адміністративні та кримінальні наслідки за хуліганство. За його словами, рівень покарання буде залежати від ступеня суспільної шкоди, яку може спричинити використання піротехнічних засобів.

Чи буде ракетна атака на Новий рік

Раніше очільниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк попередила українців, що російські загарбники здійснили потужну повітряну атаку по Україні на Різдво, тож на Новий рік українцям теж варто бути напоготові.

Вночі та вранці 29 грудня Росія завдала найбільш масового удару по Україні, застосувавши десятки "Шахедів" та ракет по різних містах, тож така тенденція не може не насторожувати.

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