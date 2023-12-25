Спершу було випущено ракети Х-59 та Х-31П, потім майже сім годин регіон атакували безпілотники-вбивці.

Російська армія завдала масованого удару по півдню, внаслідок в Одесі пошкоджено припортову інфраструктуру, на Херсонщині палали склади. Про це повідомили у Силах оборони півдня України.

"У Святвечір ворог підступно масовано атакував південні регіони. Спершу тактична авіація випустила ракети Х-59 в напрямку Кропивницького та Х-31П в напрямку Чорноморська на Одещині. Підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали відмінно – обидві ракети знищено", - розповіли військові.

Потім понад шість з половиною годин вирувала дронова атака. В напруженій бойовій роботі силами протиповітряної оборони знищено 22 ударних БпЛА типу "Shahed-136": 17 - на Одещині, 3 - на Херсонщині, по одному - на Миколаївщині та Кіровоградщині.

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Йдеться, що ворожі дрони, які було випущено з тимчасово окупованого Криму, заходили на удар з різних напрямків, намагаючись виснажити українську протиповітряну оборону та уразити якомога більше об’єктів. В пріоритеті ворога залишається припортова інфраструктура та інші об’єкти, які важливі для існування регіону.

Внаслідок атаки уламками збитого БпЛА пошкоджено технічні приміщення у припортовій інфраструктурі Одеси, в Роздільнянському районі Одеської області також уламками безпілотника окупантів пошкоджено недіючу адмінбудівлю та складське приміщення законсервованого об'єкта. Спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано. Військові запевняють, що люди не постраждали.

Водночас у Бериславському районі Херсонщини не вдалось уникнути влучання дрона.

"В складських приміщеннях спалахнула пожежа, яку ліквідували рятувальники", - йдеться у повідомленні.

Одещину атакували дрони: що відомо про наслідки

Як повідомляв УНІАН, ввечері 22 грудня російська армія завдала дронового удару по Одещині. Всі 7 ворожих цілей збиті силами протиповітряної оборони. Внаслідок вибуху в процесі падіння збитого дрона, ударною хвилею пошкоджено скління школи в Одеському районі. За процесуального керівництва прокурорів Біляївської окружної прокуратури розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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