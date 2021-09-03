У першого кролика-поліцейського в Україні з`явилася сторінка в Instagram.
Тваринку зареєстрували за ніком topotyn_ua.
Співробітники Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ показали Топотуна ще у травні.
Відзначається, що кролика часто порівнюють з протагоністом діснеївського мультфільму "Зверополіс".
Читайте такожНа Шрі-Ланці народилися слоненята-близнюки (відео)
"Це історія про те, як потрібно йти до своєї мети та долати перепони, що трапляються на шляху. Про те, як весь світ може не вірити в тебе, а тебе це лише мотивує йти далі. Про справжню дружбу та фальшиві посмішки. Це історія з мультфільму, але, погодьтеся, вона так схожа на ситуації з життя!" - йдеться у повідомленні на сторінці Топотуна.
Раніше у моделі Playboy викрали гігантського кролика з Книги рекордів Гіннеса. Довжина його тіла становить 129 см.
А на Полтавщині вперше у дику природу випустили австралійських кроликів.