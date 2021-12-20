Наразі Київ перебуває у "жовтій зоні" епіднебезпеки. Проте, як повідомили у поліції столиці, правоохоронці і зараз проводять рейди щодо дотримання карантинних норм.

Коли Київ перейшов в "червону зону", у Нацполіції столиці створили близько 30 рейдових груп, які перевіряли і транспорт, і розважальні заклади, складались протоколи.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник поліції Києва Іван Виговський.

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"Ми вибірково перевіряємо. Коли Київ перейшов в "червону зону", ми створили близько 30 рейдових груп, спочатку перевіряли і транспорт і розважальні заклади, складались протоколи. Але ми діємо більше превентивно, щоб не робити зайве навантаження на громадян і бізнес. Ми звісно не можемо приставити до кожного громадянина поліцейського, щоб перевіряти його QR-код. Це має бути самосвідомість людини. Рейди і зараз проводяться", - наголосив Виговський.

Наразі Київ перебуває у "жовтій зоні" епіднебезпеки.

За минулу добу виявили 497 хворих на коронавірус серед киян, 11 людей померли від ускладнень цієї хвороби. Всього за період пандемії в Києві 8019 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 321147. Одужали минулої доби 683 людини. Загалом COVID-19 подолали на сьогодні 299 тис. 228 мешканців столиці.

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Автор: Вікторія Гордієнко