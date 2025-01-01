За словами Веніславського, якість тренування залежить від командування військових частин.

Головна проблема у бойовій підготовці мобілізованих - це її короткий термін. Про це розповів депутат Верховної Ради, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Українського радіо".

Йшлося, що у зв’язку з цією темою варто згадати нещодавні резонансні звільнення. У вересні колишній головний інспектор Міністерства оборони Ігор Воронченко висловив критичні зауваження щодо підготовки новобранців, після чого міністр оборони Рустем Умєров звільнив його. А нещодавно відбулося звільнення начальника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука.

Коментуючи діяльність Воронченка, Веніславський зазначив, що вона була ефективною.

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"На посаді головного інспектора адмірал Воронченко не уникав гострих кутів. На закритих засіданнях нашого комітету він надавав важливу інформацію, яку ми використовували для вдосконалення роботи Міністерства оборони - у сфері закупівель, забезпечення засобами ураження тощо. Його висновки є абсолютно адекватними", - сказав депутат.

Він підкреслив, що протягом жовтня-грудня комітет провів виїзні засідання на основних тренувальних полігонах і навчальних центрах, які готують військовослужбовців. Депутати спілкувалися як із керівниками установ, так і з мобілізованими. В результаті комітет отримав чітке розуміння, що саме потребує вдосконалення. Веніславський зазначив:

"Головна проблема, яку ми бачимо, від якої прямо залежить рівень бойової підготовки, фахової підготовки мобілізованих військовослужбовців - це короткі терміни їхньої підготовки. Але вони, знову ж таки, пов'язані з війною і в нас деколи не вистачає фізичного часу забезпечити підготовку протягом двох-чотирьох місяців".

За його словами, курси базової військової підготовки залишаються скороченими, а якість тренування залежить від командування військових частин.

Під час інспекцій було виявлено значні відмінності у рівні підготовки між різними тренувальними центрами. Комітет підготував низку рекомендацій для Міністерства оборони та командування Збройних Сил, переданих для службового використання. Зокрема, запропонували поширити передову практику з найбільш ефективних полігонів на всі інші тренінгові центри. Ці рекомендації були враховані.

"Тому я думаю, що поступово ми йдемо до збільшення ефективності, збільшення часу, а це, на мій суб'єктивний погляд, головний критерій оцінки ефективності. Чим більше часу людина готується, тим кращу підготовку вона отримує", - підсумував Веніславський.

Підготовка мобілізованих в Україні

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що військовозобов’язані, яких мобілізували з 1 листопада, будуть проходити у навчальних центрах 45-денну військову підготовку. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Раніше така підготовка тривала 30 днів. Крім терміну змінили та саму програму підготовку. За словами Істоміна, це буде набагато якісніша підготовка військових - як за контрактом, так і за мобілізацією.

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