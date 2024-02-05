Нардеп розповів, що в нього особисто є командири на місцях, які готові брати засуджених в свої підрозділи.

Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що в Україні мобілізація засуджених може стати одним з інструментів поповнення лав ЗСУ.

На його думку, потрібно "знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх" та врахувати два важливі момент, йдеться у матеріалі РБК-Україна.

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація, по-друге мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме мабуть рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", - пояснив він.

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Нардеп розповів, що в нього особисто є командири на місцях, які готові брати засуджених в свої підрозділи, є і засуджені, які готові стати на захист країни.

"В мене особисто є запити від командирів на місцях, які говорять, дайте мені такий ресурс, я знаю що з ним робити. З іншого боку є також звернення від засуджених, які відбувають покарання, які також говорять про те, що вони готові захищати батьківщину, дайте нам таку можливість. Я думаю, тут можна знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх", - сказав він.

Можливість мобілізації засуджених - деталі

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради 30 січня новий законопроект про мобілізацію. Документ передбачає, що добровільно можуть призватися в армію засуджені з умовним терміном. При цьому для добровільної мобілізації засуджених передбачаються обмеження. Так, нові правила не стосуватиметься засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, а також ще деяких статей.

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