Нові правила не стосуватиметься засуджених за злочини проти основ нацбезпеки / колаж УНІАН, фото УНІАН

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради 30 січня новий законопроект про мобілізацію. Документ передбачає, що добровільно можуть призватися в армію засуджені з умовним терміном.

При цьому для добровільної мобілізації засуджених передбачаються обмеження. Так, нові правила не стосуватиметься засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, а також таких статей:

  • 402 - непокора;
  • 403 - невиконання наказу;
  • 404 - опір начальнику або примушення його до порушення службових обов'язків;
  • 405 - погроза або насильство щодо начальника;
  • 406 - порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
  • 408 - дезертирство;
  • 409 - ухилення від військової служби шляхом самоувечья або іншим способом;
  • 410 - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
  • 411 - умисне знищення або пошкодження військового майна;
  • 426 - бездіяльність військової влади;
  • 426-1 - перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень;
  • 427 - здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
  • 428 - залишення гине військового корабля;
  • 429 - самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
  • 430 - добровільна здача в полон;
  • 431 - злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полон;
  • 432 - мародерство;
  • 433 - насильство над населенням в районі військових дій;
  • 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;
  • 438 - порушення законів та звичаїв війни;
  • 439 - застосування зброї масового знищення;
  • 440 - розробка, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
  • 441 - екоцид;
  • 442 - геноцид.

Варто відзначити, що зараз у засуджених в Україні немає права мобілізуватися в армію навіть за власним бажанням.

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Новий закон про мобілізацію - головні новини

Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Цей документ пропонує скасувати строкову службу, звільнити від військової служби людей з інвалідністю всіх груп, а також виключити право на відстрочку від призову держслужбовців.

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