Кабінет міністрів передав до Верховної Ради 30 січня новий законопроект про мобілізацію. Документ передбачає, що добровільно можуть призватися в армію засуджені з умовним терміном.
При цьому для добровільної мобілізації засуджених передбачаються обмеження. Так, нові правила не стосуватиметься засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, а також таких статей:
- 402 - непокора;
- 403 - невиконання наказу;
- 404 - опір начальнику або примушення його до порушення службових обов'язків;
- 405 - погроза або насильство щодо начальника;
- 406 - порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;
- 408 - дезертирство;
- 409 - ухилення від військової служби шляхом самоувечья або іншим способом;
- 410 - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;
- 411 - умисне знищення або пошкодження військового майна;
- 426 - бездіяльність військової влади;
- 426-1 - перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень;
- 427 - здача або залишення ворогові засобів ведення війни;
- 428 - залишення гине військового корабля;
- 429 - самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;
- 430 - добровільна здача в полон;
- 431 - злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полон;
- 432 - мародерство;
- 433 - насильство над населенням в районі військових дій;
- 437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;
- 438 - порушення законів та звичаїв війни;
- 439 - застосування зброї масового знищення;
- 440 - розробка, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;
- 441 - екоцид;
- 442 - геноцид.
Варто відзначити, що зараз у засуджених в Україні немає права мобілізуватися в армію навіть за власним бажанням.
Новий закон про мобілізацію - головні новини
Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Цей документ пропонує скасувати строкову службу, звільнити від військової служби людей з інвалідністю всіх груп, а також виключити право на відстрочку від призову держслужбовців.