Для добровільної мобілізації засуджених передбачаються обмеження.

Кабінет міністрів передав до Верховної Ради 30 січня новий законопроект про мобілізацію. Документ передбачає, що добровільно можуть призватися в армію засуджені з умовним терміном.

При цьому для добровільної мобілізації засуджених передбачаються обмеження. Так, нові правила не стосуватиметься засуджених за злочини проти основ національної безпеки України, а також таких статей:

402 - непокора;

403 - невиконання наказу;

404 - опір начальнику або примушення його до порушення службових обов'язків;

405 - погроза або насильство щодо начальника;

406 - порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості;

408 - дезертирство;

409 - ухилення від військової служби шляхом самоувечья або іншим способом;

410 - викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування;

411 - умисне знищення або пошкодження військового майна;

426 - бездіяльність військової влади;

426-1 - перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень;

427 - здача або залишення ворогові засобів ведення війни;

428 - залишення гине військового корабля;

429 - самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю;

430 - добровільна здача в полон;

431 - злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полон;

432 - мародерство;

433 - насильство над населенням в районі військових дій;

437 - планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

438 - порушення законів та звичаїв війни;

439 - застосування зброї масового знищення;

440 - розробка, виробництво, придбання, зберігання, збут, транспортування зброї масового знищення;

441 - екоцид;

442 - геноцид.

Варто відзначити, що зараз у засуджених в Україні немає права мобілізуватися в армію навіть за власним бажанням.

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Новий закон про мобілізацію - головні новини

Кабмін передав до Верховної Ради нову версію законопроекту про мобілізацію. Цей документ пропонує скасувати строкову службу, звільнити від військової служби людей з інвалідністю всіх груп, а також виключити право на відстрочку від призову держслужбовців.

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