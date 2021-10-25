Зараз у парламенті є кілька законопроектів щодо подвійного громадянства.

У РНБО прокоментували можливість дозволу мати подвійне громадянство в Україні.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов у інтерв'ю РБК-Україна.

Він наголосив, що є конституційна норма щодо механізму подвійного громадянства, і його має вирішувати законодавець.

"Зараз у парламенті є кілька законопроектів, які стосуються цих процесів, тому тут більше залежить від законодавця", - заявив Данілов.

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Данілов згадав, що в таких країнах, як Канада, США, Казахстан перебуває багато українців з патріотичною позицією, і тому вони повинні мати можливість отримати українське громадянство.

При цьому він висловив сумнів, чи можуть особи, які мають подвійне громадянство, отримати допуск до державної служби.

"Ми повинні як країна захищатися від цього. Це все потрібно прописати, щоб потім не було різночитань при використанні цього громадянства", - додав Данілов.

Як повідомляв УНІАН, президент Володимир Зеленський виступає за подвійне громадянство, при цьому наголошує, що підхід до кожної країни має бути окремим.

"Так, я виступаю за подвійне громадянство. Розглядається це питання серед парламентарів України. Але тут дуже важливо, дійсно, чи це на часі саме сьогодні", - заявив президент.

Він нагадав, що Росія здійснює паспортизацію українського населення до окупації Криму, і після неї, а також на окупованому Донбасі.

Автор: Олег Давигора