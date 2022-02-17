Адвокат Рябчука Таміла Ульянова розцінює такі дії як тиск на свого підзахисного

До "дніпровського стрільця" й нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв п'ятьох людей на "Південмаші", у СІЗО погодилися пустити його керівництво.

Адвокатів солдата-строковика обурив такий крок, повідомляє "Обозреватель".

Так, видання оприлюднило документ, яким слідчий ДБР Андрій Саляк "дає добро" на відвідування Рябчука низкою осіб. Серед них – заступник директора департаменту персоналу ГУ Нацгвардії Євген Павелко, перший заступник командира 1-го стрілецького батальйону – начальник штабу Назар Науменко.

Адвокат Рябчука Таміла Ульянова розцінює такі дії як тиск на свого підзахисного та називає їх "злочинними".

Та, як з'ясував "Обозреватель", зустріч "дніпровського стрільця" з керівництвом у СІЗО так і не відбулася, оскільки він відмовився до них виходити.

Стрілянина на "Південмаші": що відомо

27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Рябчук відкрив вогонь з автомата по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Того ж дня він був затриманий правоохоронцями.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави. Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

9 лютого директор ДБР Олексій Сухачов заявив, що слідство розглядає три версії, щодо мотивів злочину Рябчука. Перша та основна - нестатутні відносини. Друга - вчинення злочину у зв'язку з психічним захворюванням, перебуванням в стані афекту. Третя версія - вчинення злочину за дорученням інших осіб, організацій з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні.

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