Сусіди хлопця розповіли, що він ще з дитинства уникав контактів з однолітками

Вранці 27 січня Україну сколихнула жахлива новина про трагедію у Дніпрі. На території "Південмашу" 20-річний солдат строкової служби Артемій Рябчук розстріляв своїх товаришів зі служби. У рідному селі хлопця кажуть, що його сім’я вела усамітнений спосіб життя. Самого хлопця характеризують позитивно.

Про це пише OBOZREVATEL.

Жителі села Броска Ізмаїльського району Одеської області розповіли шоковані трагедією у Дніпрі. Місцеві кажуть, що знають родину Рябчука, але не уявляють, що могло штовхнути хлопця на такий вчинок.

Артемій ріс у сім’ї вірян. Його батько помер після затяжної хвороби приблизно 5-6 років тому.

"Сім'я Рябчук – дуже віруюча, якщо не помиляюся – щось на кшталт п'ятдесятників. З односельцями вони не спілкувалися тісно, ні з ким не дружили, свята не відзначали разом. У них вдома немає ні телевізора, ні радіо – їм вірою це заборонено", – розповіли сусіди.

Артемій - не єдина дитина в сім'ї. Хлопець має 28-річну сестру Юлю, яка живе в Росії. Матері хлопця 54 роки.

Читайте такожУ Дніпрі строковик влаштував криваву бійню: всі подробиці розстрілу нацгвардійців"Де працює мама Артемія і чи працює взагалі, ми не знаємо. Бачимо лише, що вона їздить на велосипеді", – повідомили місцеві.

Односельці розповіли журналістам, що Артемій завжди був дуже спокійним, але друзів у нього не було.

"Чому він розстріляв товаришів по службі – важко уявити. Може його довели, образили. Адже він ріс один, не знав компанії", – кажуть сусіди.

Хлопець уникав спілкування з однолітками ще з дитинства. місцеві згадують, що навпроти будинку Рябчуків є пагорб, на якому взимку щодня діти збиралися, щоб покататися. Однолітки кликали й Артемія, але той завжди ігнорував їх.

"Його іноді кривляли – мовляв, нас віряни не визнають", – розповіли сусіди.

Крім того, сусіди не розуміють, як Артемія призвали в Нацгвардію, адже він був годувальником у сім’ї.

"Як Артемія призвали – не розуміємо. Він, по суті, єдиний син та годувальник. Може, сам захотів піти служити?" – додали вони.

Односельчанка хлопця розповіла, що у його житті сталася трагедія. На очах Артемія потонув його друг.

"Вони з другом Сергієм після того, як той закінчив 11-й клас, пішли на Дунай на пляж. І той на його очах почав тонути. Артемій нічого не міг вдіяти, бо вони обоє не вміли плавати. Сергій потонув буквально за метр від нього. В Артемія був стрес, він бігав по пляжу і дуже сильно плакав. Потім він навіть на похорон не прийшов, була тільки його мама. Можливо, це теж сильно вплинуло на хлопця", – припускає жінка.

Вона зазначила, що Артемій - доброзичливий хлопець. Щоправда, у нього було загострене почуття справедливості. Хлопець міг образитися, якщо до нього не дослухалися, але він умів переконувати.

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Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 - отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. ДБР відкрило кримінальне провадження.

У Міністерстві внутрішніх справ України показали фото строковика, який влаштував у Дніпрі розстріл солдатів. Підозрюваного звати Рябчук Артемій Юрійович 2001 року народження. Відомо, що він з Ізмаїла Одеської області. На службі с осені 2021 року, а до цього працював на складі та має професійну технічну освіту.

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