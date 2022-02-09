Йдеться про нестатутні відносини, психічну хворобу вбивці, а також про вплив третіх осіб на нього, які спонукали його до цього злочину.

Слідство розглядає три версії вчинення нацгвардійцем Артемієм Рябчуком злочину, коли він 27 січня розстріляв військовий караул на заводі "Південмаш" у Дніпрі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов на засіданні комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності.

Він розповів, що на місці злочину слідчі виявили 125 об’єктів, які мають значення для кримінального провадження. Серед них 47 гільз та 29 куль, 14 автоматів, пістолет Макарова, набої та магазини до них, а також відеозаписи з камер.

Сухачов нагадав, що спочатку підозрюваний у вбивстві нацгвардієць заявив слідству, що скоїв злочин на ґрунті нестатутних відносин "у вигляді психологічного впливу на нього з боку солдатів старшого призову, що почалося з листопада минулого року і тривало до вчинення ним злочину".

"Це виразилось у систематичному зневажливому ставлення до підозрюваного та цькуванні його через те, що він повідомив командирам про порушення статуту іншими військовослужбовцями, примушуванням військовослужбовцями підозрюваного до прибирання приміщень під час відпочинку у складі караулу, що призводило до знесилення його організму", - сказав очільник ДБР.

Він також нагадав, що згідно з зізнанням Рябчука, під час розстрілу своїх товаришів по службі "він перебував в стані затьмарення свідомості, злості, що обмежувало його усвідомлення своїх дій".

Сухачов сказав, що ці слова Рябчука будуть перевірені слідством під час проведення психолого-психіатричної експертизи. Також він додав, що за словами Рябчука, фізично його ніхто не зачіпав – його не били ні командири, ні товариші по службі.

"Це підтверджується експертизами – ні побитим, ні п’яним він не був на момент вчинення злочину", - зазначив директор ДБР.

Окрім того, Сухачов наголосив, що 3 лютого Рябчук змінив адвоката і відмовився від вище згаданих показів.

"Станом на сьогодні опрацьовується кілька версій. Перша і основна – вчинення злочину через нестатутні відносини. Друга – вчинення злочину у зв’язку із стражданням на психічні захворювання, перебування у фізіологічному афекті. Третя версія – вчинення злочину за дорученням інших осіб, недержавних організацій з метою дискредитації правоохоронних органів, дестабілізації правопорядку в країні", - констатував очільник ДБР.

Також Сухачов повідомив, що ДБР в цілому веде слідство по 34 кримінальних провадженнях щодо ймовірних протиправних дій з боку командування Нацгвардії, зокрема три провадження - за фактами бездіяльності військової влади, 11 – щодо перевищення влади і службових повноважень посадовцями Нацгвардії, 4 – щодо порушення статутних взаємовідносин між військовослужбовцями і 16 - про недбале ставлення до військової служби.

27 січня у Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, 20-річний нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по караулу військовослужбовців НГУ. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі, жінка-працівниця заводу, ще 5 отримали поранення. Зловмисник зі зброєю та набоями зник. Того ж дня він був затриманий правоохоронцями.

Рябчуку повідомили про підозру за ст. 115 (умисне вбивство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцям зброї та бойових припасів) Кримінального кодексу України. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права на внесення застави.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом службової недбалості керівництва Нацгвардії.

Вас також можуть зацікавити новини: