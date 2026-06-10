Завтра в Україні буде нове свято: Зеленський підписав указ

В Україні започатковуються нові військові традиції.

Президент Володимир Зеленський постановив щороку 11 червня відзначати День Сил безпілотних систем ЗСУ.

Про це йдеться в указі глави держави №485/2026 від 10 червня. Відповідний указ президент підписав з врахуванням ролі Сил безпілотних систем ЗСУ у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України і з метою започаткування нових військових традицій.

"Установити в Україні День Сил безпілотних систем Збройних Сил України, який відзначати щороку 11 червня", - йдеться в указі.

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Утворення Сил безпілотних систем

Як повідомляв УНІАН, у червні 2025 року у Збройних силах України створили окреме угруповання Сил безпілотних систем. Командування угрупованням здійснює командувач СБС Роберт (Мадяр) Бровді.

Завдяки Силам безпілотних систем ЗСУ окупанти на фронті втрачають більше особового складу, ніж рекрутують до своїх лав.

Українські військові продовжують посилювати контроль над ключовими логістичними маршрутами російських окупантів на півдні.

Українські дрони взяли під фактичний вогневий контроль важливий логістичний маршрут окупантів на окупованому півдні - дорогу з Мелітополя в окупований Крим.

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