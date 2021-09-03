Підліток потрапив з лікарні в реанімацію / фото ua.depositphotos.com
У Запоріжжі учень гімназії на уроці пережив клінічну смерть.
Про це в Facebook повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.
"Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцю, якому на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом. Нехай у нього все буде добре", - написав він.
Малашенко уточнив, що інцидент стався в гімназії №8.
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