Інцидент стався з 14-річним хлопцем у гімназії №8.

У Запоріжжі учень гімназії на уроці пережив клінічну смерть.

Про це в Facebook повідомив директор Запорізького обласного центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Костянтин Малашенко.

"Ще одна перемога над смертю. Сьогодні дві бригади врятували життя 14-річному хлопцю, якому на уроці стало погано. Клінічна смерть. Реанімація. Здали живого в лікарню з непоганим на той момент прогнозом. Нехай у нього все буде добре", - написав він.

Малашенко уточнив, що інцидент стався в гімназії №8.

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Автор: Світлана Макринська